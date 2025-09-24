На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно количество животных, погибших на пожаре в Новосибирском зоопарке

При пожаре в Новосибирском зоопарке погибли ламы, альпака и шотландский бык
true
true
true
close
Туристско-информационный центр города Новосибирска

Директор Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило прокомментировал ночной пожар, в котором погибли животные. Его заявление появилось в Telegram-канале учреждения.

По словам Андрея Шило, огонь охватил два вольера, в которых содержались копытные животные. Сотрудники зоопарка эвакуировали в безопасное место более 20 животных, а пожарные расчеты прибыли на место за считанные минуты и сумели остановить распространение пламени. Однако в результате ЧП погибли две ламы, альпака, шотландский бык и черно-пестрая корова.

«Для зоопарка гибель каждого животного – это огромная утрата. Произошедший пожар и гибель такого количества животных – чрезвычайная и очень горькая ситуация для всех нас. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания. Для нас очень важно понять, что привело к трагедии. Спасенным животным сейчас ничего не угрожает. За их состоянием следят зоологи и ветеринарные врачи», — отметил директор учреждения.

Работы на месте пожара велись накануне и продолжатся вновь, чтобы животные быстрее вернулись на свои места. Несмотря на случившееся, зоопарк продолжит работать в обычном режиме.

Трагедия произошла в ночь на 23 сентября. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз. Сообщалось, что в огне погибли пятнистые олени и козлы. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что при пожаре погибли ламы и альпаки.

Ранее в Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами