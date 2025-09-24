Стало известно количество животных, погибших на пожаре в Новосибирском зоопарке

Директор Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило прокомментировал ночной пожар, в котором погибли животные. Его заявление появилось в Telegram-канале учреждения.

По словам Андрея Шило, огонь охватил два вольера, в которых содержались копытные животные. Сотрудники зоопарка эвакуировали в безопасное место более 20 животных, а пожарные расчеты прибыли на место за считанные минуты и сумели остановить распространение пламени. Однако в результате ЧП погибли две ламы, альпака, шотландский бык и черно-пестрая корова.

«Для зоопарка гибель каждого животного – это огромная утрата. Произошедший пожар и гибель такого количества животных – чрезвычайная и очень горькая ситуация для всех нас. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания. Для нас очень важно понять, что привело к трагедии. Спасенным животным сейчас ничего не угрожает. За их состоянием следят зоологи и ветеринарные врачи», — отметил директор учреждения.

Работы на месте пожара велись накануне и продолжатся вновь, чтобы животные быстрее вернулись на свои места. Несмотря на случившееся, зоопарк продолжит работать в обычном режиме.

Трагедия произошла в ночь на 23 сентября. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз. Сообщалось, что в огне погибли пятнистые олени и козлы. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что при пожаре погибли ламы и альпаки.

Ранее в Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма.