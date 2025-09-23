На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При пожаре в зоопарке Новосибирска погибли пятнистые олени и козлы

МЧС: более 10 животных погибло при пожаре в зоопарке Новосибирска
Более 10 животных погибло при пожаре в зоопарке Новосибирска, сообщило МЧС Новосибирской области. Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Дарья, в их числе — пятнистые олени и козлы. По ее словам, в данный момент пожар удалось потушить.

«Пожар потушили. Сотрудник на смене пожарный сообщил, что погибли пятнистые олени и козлы. Передал супруге, она — в массы», — сказала Дарья.

Другая очевидица пожара, Ангелина, рассказала, что наблюдала за происходящим из окна своей квартиры — огонь был виден за несколько километров от территории зоопарка.

«Я живу рядом. Огонь заметила чисто случайно. На данный момент открытого огня не наблюдаю в окно. Со слов очевидцев, были задействованы 30 пожарных. По данным МЧС, пожар произошел в вольерах, где были козы, пятнистые олени и дикие быки. Часть животных, к сожалению, погибла. Пожар вроде бы потушили», — сообщила девушка.

Ликвидацию огня на территории зоопарка подтвердил и другой очевидец происшествия, Денис.

«Я находился рядом. Увидел столб огня и дыма — подбежал ближе. Все быстро сработали — пожарных единиц я видел только две. Возможно уже до моего прихода прибыли [другие]. И подключили ТСЖ — четыре поливочные машины проезжали к территории. Все потушили, не видно ничего сейчас», — рассказал Денис.

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщило, что при пожаре погибли ламы и альпаки.

Вечером 23 сентября на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз.

Ранее ферма с животными сгорела в Бурятии.

