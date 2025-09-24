Блогера Максима Каца заочно арестовали в Москве

Суд заочно арестовал Максима Каца по делу о нарушении закона об иноагентах

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) по делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Там подтвердили, что в отношении Каца избрали меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка деятельности иноагента после привлечения к административной ответственности по аналогичной статье.

Новое уголовное дело в отношении Каца возбудили в августе. Основанием для него стало обращение в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую входил и Кац.

Собеседники агентства утверждают, что блогер предлагал сохранить анонимность участников структуры, если они не захотят публично заявлять о себе. Однако часть членов объединения выступила против, после чего и было направлено заявление в надзорное ведомство.

В России Каца уже заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу создателя сериала Mr. Freeman на статус иноагента.