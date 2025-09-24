На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выявили новую схему хакеров для кражи данных компаний

Angara Security: хакеры крадут данные компаний через поддельные техзадания
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Хакеры начали использовать поддельные технические задания для кражи данных российских компаний. Об этом сообщили РИА Новости в Angara Security.

По данным специалистов, атаки строятся на рассылке писем сотрудникам организаций. Темы писем, их содержание и приложенные архивы маскируются под правки к техзаданию. Внутри архива находится вредоносный исполняемый файл под названием «Техническое задание №119843-28 Исх. N_3435.scr», стилизованный под PDF-документ.

При открытии файла устройство пользователя подвергается компрометации: загружается несколько вредоносных программ, включая утилиту для пересылки похищенных данных по почте и сервис удаленного доступа. В результате злоумышленники получают постоянный неконтролируемый доступ к корпоративной информации, собирают пароли и другие конфиденциальные сведения.

Эксперты пояснили, что все задействованные вредоносные файлы автоматически удаляются после выполнения задач, что усложняет их обнаружение. Предполагается, что среди целей хакеров — сбор данных, в том числе из десктопной версии мессенджера Telegram.

Ранее россиянам рассказали о рисках утечки переписки из WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

