Климатолог рассказал об изменениях осеннего сезона Центральной России

Тенденция потепления погоды осенью в центре Европейской России будет продолжаться. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Он отметил, что за последние 50 лет погода осенью в Москве и соседних с ней областях потеплела приблизительно на 3°C.

До этого Кокорин рассказал, что летний сезон удлинился примерно на десять дней, это наблюдается в центре европейской части России.

Кокорин также утверждал, что за 50 лет осень в европейской части РФ потеплела примерно на 3°C, весна — на 2°C, лето — на 2,5°C. Климатический эксперт отметил, что все замечают сдвиг сезонов: осень все чаще затягивается в зиму, потеплев на 2 градуса.

В свою очередь кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев до этого говорил, что интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, а дожди сменятся интенсивными ливнями. Среднегодовые температуры продолжат расти, причем в России темпы роста в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру, рассказал физик.

Ранее россиян предупредили, чем опасно вождение автомобиля в дождь.