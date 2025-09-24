На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Климатолог рассказал об изменениях осеннего сезона Центральной России

Климатолог Кокорин: осень в центре Европейской России продолжит теплеть с годами
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Тенденция потепления погоды осенью в центре Европейской России будет продолжаться. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

Он отметил, что за последние 50 лет погода осенью в Москве и соседних с ней областях потеплела приблизительно на 3°C.

До этого Кокорин рассказал, что летний сезон удлинился примерно на десять дней, это наблюдается в центре европейской части России.

Кокорин также утверждал, что за 50 лет осень в европейской части РФ потеплела примерно на 3°C, весна — на 2°C, лето — на 2,5°C. Климатический эксперт отметил, что все замечают сдвиг сезонов: осень все чаще затягивается в зиму, потеплев на 2 градуса.

В свою очередь кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев до этого говорил, что интенсивность жары в России усилится в ближайшие 10 лет, а дожди сменятся интенсивными ливнями. Среднегодовые температуры продолжат расти, причем в России темпы роста в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру, рассказал физик.

Ранее россиян предупредили, чем опасно вождение автомобиля в дождь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами