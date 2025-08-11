На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Климатолог назвал самое потеплевшее время года в европейской части России

Кокорин: в европейской части России за 50 лет осень потеплела на 3 градуса
Антон Кардашов/Агентство «Москва»

За последние полвека осень в центре европейской части России потеплела сильнее других времен года. Об этом рассказал РИА Новости эксперт по климату фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, за 50 лет осень в европейской части РФ потеплела примерно на 3°C, весна — на 2°C, лето — на 2,5°C. Он отметил, что все замечают сдвиг сезонов: осень все чаще затягивается в зиму.

«Глобально для всей России... осень потеплела на 2 градуса», — сказал Кокорин.

Он пояснил, что процесс связан с температурными изменениями в Арктике. Сейчас максимум воды и минимум льда в арктическом регионе фиксируются во второй половине сентября, что влияет на воздушные потоки и усиливает потепление осени в европейской части России, добавил климатолог.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода в Москве во второй декаде августа будет прохладнее, чем в первой, а дожди будут идти чаще. По словам синоптика, разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от +19 до +25°C.

В МЧС предупредили жителей Московского региона об ухудшении погоды 11 августа. Прогнозируется кратковременный дождь, местами возможны сильные осадки с грозой и усилением ветра.

Ранее москвичей предупредили о предстоящем похолодании до +8 градусов.

