Россиян предупредили, чем опасно вождение автомобиля в дождь

Автоэксперт Васильев: поездка на автомобиле в дождь приводит к потере управления

Поездки на автомобиле в дождливую погоду требуют особых навыков вождения. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, в начале дождь смачивает пыль и грязь на асфальте, которые скопились в дорожном полотне. В связи с этим у водителя могут возникнуть проблемы с управлением машины даже при внешних комфортных условиях.

«Важно по возможности избегать попадания в колею, снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля <...> не стоит останавливаться на обочине дороги, особенно, если речь идет о скоростной магистрали», — посоветовал эксперт.

В заключении он отметил, что грунтовые дороги особенно опасны в непогоду.

До этого сообщалось, что в Москве на Выборгской улице затопило парковку с автомобилями. На опубликованных в сети кадрах видно, что парковка полностью затоплена. При этом по дороге ездят автомобили, колеса которых практически ушли под воду. На записи также слышно, как автор видео сравнивает обстановку в столице с городом Сочи.

Кроме того, в Москве на Ленинградском шоссе автомобили вместе с водителями упали в болото. По словам автора видео, мужчины пытались объехать затопленный участок дороги по обочине и упали в водоем. На кадрах заметно, как водители выбираются из автомобилей.

