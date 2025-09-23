На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае беременная женщина потеряла ребенка после избиения сожителем

На Алтае мужчину арестовали за избиение беременной сожительницы
Shutterstock

Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела после избиения беременной сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Быстроистокском районе. Мужчина применил физическую силу к возлюбленной, в результате чего она потеряла ребенка. Детали произошедшего не уточняются.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Постановлением суда заявленное ходатайство удовлетворено, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщается в публикации.

До этого в Казахстане сантехник получил пожизненное лишение свободы после нападения на беременную клиентку. Под вымышленным предлогом он взял у нее деньги, но, когда она попросила выполнить условия сделки, изнасиловал и изрезал ножом. После этого похитил крупную сумму денег и ювелирные изделия.

Ранее россиянин раскритиковал внешность партнерши, признался в измене и получил ножом в грудь.

