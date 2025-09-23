На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Рязанской области педофила лишили гражданства из-за приставаний к падчерице

В Рязанской области домогавшегося падчерицы мужчину лишили гражданства РФ
close
Depositphotos

В Рязанской области мужчина лишился гражданства РФ после того, как надругался над маленькой родственницей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 45-летний мужчина является уроженцем одной из стран Средней Азии, но получил паспорт России. Однако позже выяснилось, что, находясь в одном из городов региона, он домогался своей племянницы. Точный возраст девочки не указан, но известно, что в тот момент ей не было 14 лет.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело о совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

«Преступные действия злоумышленника, от которых пострадала его малолетняя падчерица, в 2023 году пресекли сотрудники полиции», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. После этого мужчину лишили гражданства России. Он будет отбывать наказание на территории РФ, но после этого покинет страну и вернется на Родину.

Ранее дядя насиловал племянницу, и, когда она забеременела, заставил сделать аборт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами