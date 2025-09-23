В Рязанской области педофила лишили гражданства из-за приставаний к падчерице

В Рязанской области мужчина лишился гражданства РФ после того, как надругался над маленькой родственницей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, 45-летний мужчина является уроженцем одной из стран Средней Азии, но получил паспорт России. Однако позже выяснилось, что, находясь в одном из городов региона, он домогался своей племянницы. Точный возраст девочки не указан, но известно, что в тот момент ей не было 14 лет.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело о совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

«Преступные действия злоумышленника, от которых пострадала его малолетняя падчерица, в 2023 году пресекли сотрудники полиции», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. После этого мужчину лишили гражданства России. Он будет отбывать наказание на территории РФ, но после этого покинет страну и вернется на Родину.

Ранее дядя насиловал племянницу, и, когда она забеременела, заставил сделать аборт.