Умерла философ и зоозащитница Татьяна Горичева

Философ и зоозащитница Татьяна Горичева умерла в Петербурге на 79-м году жизни
Библио TV/YouTube

Философ и зоозащитница Татьяна Горичева умерла в Санкт-Петербурге на 79-м году жизни. Об этом сообщил литературовед Александр Чанцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В своем сообщении Чанцев отметил, что виделся с Горичевой в последний раз меньше месяца назад, когда она уже была в больнице.

Татьяна Горичева родилась в Ленинграде в 1947 году. После окончания Радиополитехникума при заводе «Светлана» она поступила на философский факультет Ленинградского государственного университета, где изучала западную философию. Будучи студенткой, Горичева вела переписку с философом Мартином Хайдеггером, который высоко ценил интеллектуальное общение с ней.

Горичева прошла путь от технического переводчика до одного из ярких представителей религиозно-философской мысли. В 1970-е ее квартира на Курляндской улице стала местом встреч ленинградского андеграунда. Вместе с супругом, поэтом Виктором Кривулиным, она издавала самиздатский журнал «37» и организовывала религиозные семинары. Позднее участвовала в создании первого независимого женского журнала «Женщина и Россия».

В 1980-е годы Горичева эмигрировала, выступала с лекциями в университетах Европы и США, основала в Париже издательство «Беседа» и выпустила несколько книг. В 1988 году вернулась в Россию. В последние годы занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных, посвятив этой теме и ряд своих работ.

Ранее ушла из жизни филолог Аза Тахо-Годи.

