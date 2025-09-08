Ушла из жизни филолог Аза Тахо-Годи

После продолжительной болезни в возрасте 102-х лет умерла российский ученый-филолог Аза Алибековна Тахо-Годи. Об этом сообщили в «Русском ПЕН-центре».

Аза Тахо-Годи родилась 26 октября 1922 года в Махачкале. Она была автором и соавтором более 800 научных работ, а также написала свыше 300 статей для энциклопедии «Мифы народов мира». Под ее редакцией и с комментариями в начале 1990-х годов вышло полное собрание сочинений Платона на русском языке.

Она была супругой и хранительницей творческого и духовного наследия философа Алексея Лосева.

7 сентября в возрасте 77 лет скончался писатель-фантаст Василий Головачев. В последние годы он сильно болел и перенес серию инсультов. За свою карьеру Головачев написал более 60 романов. Также писатель стал лауреатом премии Аэлита в 2004 году за вклад в фантастику. Работы фантаста «Смерш-2», «Черный человек», «Реликт» были изданы миллионными тиражами.

