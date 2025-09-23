В Александринском театре рассказали о способах поддержки театральных проектов

Очень важно поддерживать и развивать талантливых людей, делая культуру доступнее, заявил генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров на паблик-токе лаборатории «Театр вне театра» в Александринском театре.

В рамках мероприятия Сидоров рассказал, как компания развивает билетное направление и сотрудничает с российскими театрами.

«Исторически «Афиша» поддерживает культурно значимые проекты. Мы активно участвуем в культурной жизни и предлагаем билеты на мероприятия, запуская собственные и партнерские проекты», — рассказал он.

Также участники мероприятия обсудили перспективы лаборатории «Театр вне театра».