Российские таможенники задержали китайца с радиоактивными игральными картами

В Шереметьево задержали жителя КНР с радиоактивными игральными картами

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ аэропорта Шереметьево нашли загрязненную радиацией колоду игральных карт у 38-летнего пассажира из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Игральные карты с повышенным в 4 тыс. раз уровнем ионизирующего излучения обнаружили шереметьевские таможенники в багаже мужчины, прибывшего из Китая. […] Максимальная мощность дозы гамма-излучения составила 416 мкЗв/ч.», — заявили в ФТС.

Обнаружить иностранного нарушителя помогла система радиационного контроля «Янтарь». По информации ФТС, дальнейший обыск с помощью переносного радиометра позволил выявить загрязненную колоду.

На опросе китаец пояснил, что привез карты в подарок друзьям. При этом в ФТС отметили, что использование радиоактивных игральных карт для жульничества во время азартных игр является распространенной практикой. Так, используя дозиметр мошенники выясняют, какие карты в руках у соперников.

В настоящее время профильное ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».

