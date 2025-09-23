На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке построят приемник для иностранцев

В Донецке в 2026 году появится приемник для содержания иностранных граждан
РИА Новости

В Донецке в 2026 году будет завершено строительство приемника для содержания иностранных граждан. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека «Защита прав человека в местах принудительного содержания», сообщил ТАСС.

По его словам, пока он будет один на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. На его территории будет располагаться также приемник для содержания несовершеннолетних.

«Установленный [там] режим содержания гарантирует охрану, безопасность и соблюдение прав человека», — подчеркнул первый замминистра.

Как отметил Александр Горовой, в настоящее время ведется проектирование и строительство еще 19 спецучреждений МВД, 8 из которых будут готовы в этом году.

Новые объекты появятся в Республике Бурятия, а также в Кабардино-Балкарии, Владимирской, Иркутской, Калужской, Курганской, Псковской и Ростовской областях.

Ранее суд в Донецке вынес приговор четырем наемникам из Грузии.

