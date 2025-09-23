Около половины россиян выбрали бы путешествия вместо работы

Около половины россиян (45%) заявили, что они были бы не против введения в России безусловного базового дохода, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, 7% поддержали инициативу о введении в России безусловного базового дохода в формате эксперимента, 21% относятся к этой идее нейтрально, а 27% россиян выступили против.

Опрос показал, что, если бы у россиян был гарантированный доход, то 29% остались бы на своей работе, 21% посвятили бы себя личным проектам, 18% перешли бы на частичную занятость, а 16% сменили бы профессию.

Также 44% россиян занялись бы путешествиями, если бы могли жить без работы, но иметь постоянный источник дохода, 24% получали бы новые знания, 17% посвятили бы себя семье, а 9% занялись бы волонтерством.

Говоря о размере базового дохода, 39% считают, что он должен быть как средняя зарплата по России, 29% назвали средний доход по региону, 20% — прожиточный минимум, а 12% устроила бы половина от текущего заработка.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 18 сентября 2025 года. Всего в нем приняли участие 207 487 интернет-пользователей.