Врач предупредил о рисках заражения сифилисом через поцелуй

Некоторые инфекции, передаваемые половым путем, также могут передаваться через бытовой путь, например через поцелуй или использование общих бытовых приборов. Одна из таких инфекций — сифилис, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии им. Ярыгина Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Оксана Минкина.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) — это объединяющее название для группы патогенных микроорганизмов, которые в отличие от большинства других возбудителей инфекционных заболеваний имеют отличительную особенность: как правило, заразиться ими можно при незащищенном вагинальном, оральном или анальном половом контакте с уже инфицированным человеком.

«Однако, как и у любого другого правила, в отношении пути заражения ИППП тоже бывают свои исключения. Например, такая инфекция может передаться от матери ребенку во время беременности или родов, через кровь или препараты крови. В истории дерматовенерологии показательным примером заражения ИППП, в частности, сифилисом, неполовым путем, является возникновение клинических признаков заболевания на лице у ребенка после тесного телесного контакта (поцелуи, чтобы утешить плачущего малыша) с няней, у которой в момент взаимодействия с ребенком имелись очаги инфекции на губах», — рассказала доктор.

Однако возбудитель сифилиса обычно быстро погибает в несвойственной для него среде. Поэтому подобные случаи передачи инфекции встречаются нечасто.

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