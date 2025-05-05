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Ученые выяснили, безопасны ли поцелуи для людей с непереносимостью глютена

DDW: глютен не передается через поцелуи
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Depositphotos

Международная команда исследователей развеяла один из самых тревожных мифов среди людей с непереносимостью глютена: поцелуи после того, как партнер съел глютен, в большинстве случаев безопасны. А если перед этим выпить немного воды — риск и вовсе сводится к минимуму. Об этом ученые сообщили на конференции Digestive Disease Week (DDW).

Непереносимость глютена — аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает повреждение тонкой кишки. Даже микроскопические дозы могут навредить организму, несмотря на отсутствие выраженных симптомов. Поэтому страх «поцелуйного» заражения широко распространен.

«Многие пациенты с непереносимостью глютена беспокоятся о глютене в ресторанах, но никто не изучал, что происходит после поцелуев», — рассказала руководитель исследования, доктор Энн Ли, профессор нутрициологии Колумбийского университета. — «До этого мы давали советы, основанные на предосторожности, а не на фактах. Я решила, что пора провести реальное исследование».

В эксперименте приняли участие 10 пар, в каждой из которых один из партнеров страдает непереносимостью глютена. В одном сценарии здоровый партнер съедал 10 крекеров с глютеном и целовал партнера спустя пять минут, в другом — сразу после того, как выпивал стакан воды. В обоих случаях ученые проверяли наличие глютена в слюне партнера с непереносимостью.

Результаты показали: даже если глютен присутствовал, его количество не превышало предельный уровень, разрешенный в сертифицированных безглютеновых продуктах и считающийся безопасным.

«Врачи наконец-то могут сказать: вы не обязаны прибегать к крайним мерам, — подчеркнула доктор Ли. — Если после еды выпить немного воды, поцелуи становятся абсолютно безопасными».

Ранее были названы продукты, увеличивающие риск преждевременной смерти.

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