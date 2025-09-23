Врач объяснила, как связаны смартфон и акне

Смартфон давно стал неотъемлемой частью повседневности, но мало кто задумывается о том, что это один из самых загрязненных предметов, на поверхности которого обитает огромное количество бактерий, вирусов и даже гельминтов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

К слову, газета «Известия» вместе с экспертами напомнила, какие предметы считаются основными рассадниками опасных микроорганизмов, насколько часто необходимо мыть руки и стоит ли класть мобильный телефон на поднос с едой.

Сережина отметила, что во время длительного разговора, когда мы дышим на телефон, — микроорганизмы на поверхности чехла активно размножаются и могут попадать на кожу лица, что повышает риск воспалений и акне.

«Важно хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Это касается и труднодоступных деталей: кнопок, отверстий, краев корпуса. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца», — сказала специалист.

