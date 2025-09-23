На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как связаны смартфон и акне

Врач Сережина: бактерии на смартфоне могут стать причиной акне
Shutterstock

Смартфон давно стал неотъемлемой частью повседневности, но мало кто задумывается о том, что это один из самых загрязненных предметов, на поверхности которого обитает огромное количество бактерий, вирусов и даже гельминтов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

К слову, газета «Известия» вместе с экспертами напомнила, какие предметы считаются основными рассадниками опасных микроорганизмов, насколько часто необходимо мыть руки и стоит ли класть мобильный телефон на поднос с едой.

Сережина отметила, что во время длительного разговора, когда мы дышим на телефон, — микроорганизмы на поверхности чехла активно размножаются и могут попадать на кожу лица, что повышает риск воспалений и акне.

«Важно хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим безопасным дезинфицирующим средством. Это касается и труднодоступных деталей: кнопок, отверстий, краев корпуса. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца», — сказала специалист.

Врач-косметолог, дерматовенеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала об «умных» патчах, которые накладывают на кожу для ее диагностики. Устройства, по ее словам, способны помочь подобрать уход тем, кто страдает от акне.

Ранее россиян предупредили о вреде влажных салфеток для смартфона.

