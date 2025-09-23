ФСБ задержала организаторов канала нелегальной миграции

Задержаны организаторы канала незаконной миграции из Новосибирска и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на новосибирское управление ФСБ России.
По данным ФСБ, трое подозреваемых, которые находились в стране незаконно, оформляли приезжим гражданам фиктивные документы об оплате патентов, позволяющие им пребывать в РФ свыше установленного срока. Подложные документы они использовали для работы на строительных объектах Камчатского края.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц.
Кроме того, были задержаны незаконно легализованные мигранты. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК (использование заведомо подложного документа).
До этого ФСБ сообщила, что трое жителей Краснодара задержаны за организацию незаконной миграции более 420 мигрантов.
Ранее Решетников заявил о переходе России к модели возвратной миграции.