Трое россиян задержаны за нелегальное оформление 420 мигрантов

Трое жителей Краснодара задержаны за организацию незаконной миграции более 420 мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ФСБ.

«УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции путем оформления фиктивных разрешений на въезд в РФ», – заявили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, задержанные занимались поиском иностранных граждан и подготовкой поддельных документов для незаконного въезда в Россию. В фальсифицированных документах злоумышленники искажали сведения о целях, сроках и местах пребывания иностранцев.

«В настоящее время против задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции», – уточнили в главке.

По сообщению ведомства, с января 2017 года по март 2023 года эта преступная схема позволила более чем 420-ти иностранцам получить возможность незаконного въезда, нахождения и транзитного перемещения через территорию России.

Ранее президент Путин одобрил инициативу привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.