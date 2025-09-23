На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двухлетний мальчик почти год не может избавиться от вируса, которым заразился в бассейне

В Москве ребенок заразился контагиозным моллюском в частном бассейне
Telegram-канал SHOT

Двухлетний ребенок из Москвы уже несколько месяцев пытается избавиться от вируса, которым заразился в бассейне. Об этом стало известно SHOT.

По данным Telegram-канала, около восьми месяцев назад мама привела маленького сына на занятия в бассейн «Мама, я плыву». После плавания на теле ребенка появились странные прыщики, которые начали быстро распространяться.

Врачи диагностировали у него контагиозный моллюск — вирусное заболевание кожи, легко передающееся от ребенка к ребенку или через загрязненные предметы, особенно при ослабленном иммунитете. Дерматологи запретили малышу посещать бассейн и выписали лекарства.

Мази, которыми стали лечить мальчика, почти не помогают. Он по-прежнему мучается от сильного зуда, а количество воспалений растет. Курс лечения до полного восстановления, по прогнозам врачей, может занять около полутора лет. Но даже тогда ребенок не сможет вернуться к занятиям в бассейне.

Ранее россиянка заразилась на маникюре синегнойной палочкой.

