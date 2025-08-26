На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка заразилась на маникюре синегнойной палочкой

В Нижнем Новгороде женщина заразилась на маникюре синегнойной палочкой
Telegram-канал «Бокал прессека»

В Нижнем Новгороде женщина после маникюра обнаружила на одном из ногтей синегнойную палочку. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале со ссылкой на дерматолога Научного центра дерматовенерологии и косметологии Илью Макарычева.

По словам журналиста, пациентка обратилась к дерматологу с жалобой на то, что один из ногтей стал мрачно-зеленоватым цветом. Соскоб показал, что он был инфицирован синегнойной палочкой Pseudomonas aeruginosa. Женщине подобрали антибиотик, чувствительный к бактерии.

«Причиной заражения стал маникюр с гель-лаком: ноготь повредился нагреванием, под слоем покрытия сформировалась благоприятная среда для развития синегнойки», — рассказал Никонов.

Дерматолог предупредил, что бактерию можно подхватить не только на маникюре, но и в быту. Привычное место ее обитания — губки для мытья посуды, раковины, стоячая вода. На ногтях пальцев ног патоген может размножиться из-за тесной обуви.

Ранее врачи предупредили об опасности современного маникюра для кожи.

