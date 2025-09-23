В Москве ожидается похолодание сразу на 15 градусов и дожди

Синоптик Вильфанд сообщил о резком падении температуры в Москве до +10°C

В Москве во вторник ожидается резкое похолодание: температура по сравнению с понедельником снизится примерно на 15 градусов. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник утром еще сохранится приток теплого воздуха с юго-запада, однако перемещающийся из Скандинавии циклон начнет втягивать холодные воздушные массы. В результате к вечеру температура опустится до +10…+12°C.

В среду воздух не прогреется выше +12°C, а к концу недели дневные значения опустятся до октябрьских +10°C, ночью возможны заморозки. В ночь на 24 сентября в Москве прогнозируется +6…+8°C, в Подмосковье до +4°C. При этом Вильфанд отметил, что такие показатели соответствуют климатической норме.

К четвергу температура окажется на 3 градуса ниже средних многолетних значений, вновь установится «октябрьская погода». В ночь на четверг в столице ожидается +2…+4°C, в области местами до 0°C, днем — около +9…+11°C.

В пятницу и субботу ночью температура составит +1…+6°C, при этом не исключены заморозки. Днем воздух прогреется лишь до +9…+14°C. В воскресенье ночные значения опустятся до 0…+5°C, а дневные — до +8…+13°C.

Говоря о погодных условиях, Вильфанд уточнил, что во вторник ожидается облачность и небольшой дождь, к вечеру осадки усилятся, выпадет до 6 мм. В ночь на среду дождь продолжится, но в последующие дни существенных осадков не прогнозируется.

Ранее синоптик заявил, что больше солнечных дней в сентябре не будет.