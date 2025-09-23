На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве ожидается похолодание сразу на 15 градусов и дожди

Синоптик Вильфанд сообщил о резком падении температуры в Москве до +10°C
true
true
true
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В Москве во вторник ожидается резкое похолодание: температура по сравнению с понедельником снизится примерно на 15 градусов. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник утром еще сохранится приток теплого воздуха с юго-запада, однако перемещающийся из Скандинавии циклон начнет втягивать холодные воздушные массы. В результате к вечеру температура опустится до +10…+12°C.

В среду воздух не прогреется выше +12°C, а к концу недели дневные значения опустятся до октябрьских +10°C, ночью возможны заморозки. В ночь на 24 сентября в Москве прогнозируется +6…+8°C, в Подмосковье до +4°C. При этом Вильфанд отметил, что такие показатели соответствуют климатической норме.

К четвергу температура окажется на 3 градуса ниже средних многолетних значений, вновь установится «октябрьская погода». В ночь на четверг в столице ожидается +2…+4°C, в области местами до 0°C, днем — около +9…+11°C.

В пятницу и субботу ночью температура составит +1…+6°C, при этом не исключены заморозки. Днем воздух прогреется лишь до +9…+14°C. В воскресенье ночные значения опустятся до 0…+5°C, а дневные — до +8…+13°C.

Говоря о погодных условиях, Вильфанд уточнил, что во вторник ожидается облачность и небольшой дождь, к вечеру осадки усилятся, выпадет до 6 мм. В ночь на среду дождь продолжится, но в последующие дни существенных осадков не прогнозируется.

Ранее синоптик заявил, что больше солнечных дней в сентябре не будет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами