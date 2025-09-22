На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик заявил, что больше солнечных дней в сентябре не будет

Синоптик Шувалов: сегодня последний солнечный день
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для москвичей понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем, заявил «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Со вторника похолодает, пройдет кратковременный дождь.

«Сегодня последний солнечный день в этом сентябре. Завтра начнется похолодание, в течение суток завтра +14-16С°. Где-то ближе к середине дня небольшой кратковременный дождь и переход ветра с юго-западного на северо-западный. После этого в среду воздух прогреется до +10-12С°, и дальше ночные температуры опустятся, может быть даже до заморозков дело дойдет. Эта прохладная погода сохранится до конца сентября. Больше 25С° и даже +20С° больше не будет», — сказал Шувалов.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь 2025 года в Москве стал одним из самых сухих за всю историю метеонаблюдений. По его словам, похожий по засушливости сентябрь был в 1949 и 1982 годах, а также в 2023 году, когда 25 дней не выпало ни капли осадков.

Ранее стало известно, что 25 сентября в Московском регионе возможны заморозки.

