Корабль-призрак нашли на берегу Австралии после загадочного исчезновения владельца

В Австралии на берег вынесло корабль-призрак исчезнувшего в океане владельца

В Австралии на мелководье вынесло пустую парусную лодку, которая за 10 дней до этого отчалила из Вануату с владельцем на борту. Об этом сообщает abc.net.au.

В публикации отмечается, что корабль обнаружили на берегу неподалеку от города Куктаун 13 сентября. Представители правоохранительных органов выяснили, что судно принадлежит 62-летнему Хартвеллу Шампаню. Он 3 сентября вышел в море из Вануату, чтобы доплыть в одиночку до Австралии.

По словам родственников мужчины, он поддерживал с ними связь до тех пор, пока это было возможно в открытом океане. Последнюю письменную запись Шампань сделал в бортовом журнале корабля 10 сентября.

Издание отмечает, что полицейским не удалось выяснить, что произошло с мужчиной. По одной из версий, корабль попал в шторм.

Полиция намерена провести расследование с помощью электронных устройств, найденных на борту парусной лодки. Кроме того, она ищет моряков, которые могли столкнуться с Шампанем в океане.

