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Агаларов заявил, что считает несправедливыми нападки после теракта в «Крокусе»

Эмин Агаларов счел несправедливыми нападки после теракта в «Крокусе»
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Мария Поспелова/РИА Новости

Президент Agalarov Development Эмин Агаларов, сын основателя Crocus Group Араза Агаларова, прокомментировал волну критики в адрес семьи после трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». В интервью РИА Новости он назвал обвинения и негативные комментарии необоснованными.

«Все это было очень несправедливо. Уверен, следствие обнародует все факты, и ситуация прояснится», — подчеркнул Агаларов.

Он добавил, что для его семьи произошедшее стало личной трагедией.

«Это как если бы к тебе пришли домой, стреляли в людей и сожгли твой дом. Вспоминать об этом — ужасно», — отметил Агаларов.

В июне прошлого года Агаларов заявил, что окончательное решение о восстановлении зала пока не принято, и владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности.

22 марта прошлого года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске должен был состояться концерт группы «Пикник», на который продали около 6 тыс. билетов. Незадолго до начала выступления туда ворвалась группа вооруженных людей и начала стрелять в посетителей, а затем подожгла здание. Террористы пробыли в концертном зале около 18 минут и затем скрылись на автомобиле. Их задержали на следующий день в Брянской области. Более 550 человек пострадали. Само здание «Крокуса» сгорело.

Ранее стало известно о планах фигурантов дела о теракте в «Крокусе» устроить взрыв в Каспийске.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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