Новые истцы вступили в дело о взыскании холдинга КДВ в доход РФ

В деле о взыскании холдинга КДВ в доход государства появились новые истцы
Руслан Кривобок/РИА Новости

К судебному разбирательству о переходе холдинга КДВ в собственность Российской Федерации присоединились новые истцы, помимо Генеральной прокуратуры РФ. Об этом собщает «Интерфакс» со ссылкой на карточку дела.

В частности, теперь в процессе участвуют ООО «УК «РусКапитал», выступающее в качестве доверительного управляющего закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) комбинированного типа «Солярис», а также некая О.А. Горлова, чья должность или связь с ответчиками в судебных документах не указаны.

Конкретные требования, выдвинутые новыми истцами, в картотеке не уточняются.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), компания «УК «РусКапитал» имеет лицензию Центробанка на управление рядом ЗПИФ и принадлежит Олегу Балану. Среди управляемых фондов «РусКапитала» есть и фонд, владеющий ООО «Баимская холдинг», выполняющим функции холдинговой и управляющей компании в проекте освоения медного месторождения Песчанка, а также организующим финансирование этого проекта со стороны собственника.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 23 сентября.

В конце августа в Тверской районный суд Москвы поступило исковое заявление от Генеральной прокуратуры РФ с требованием признать гражданина Украины Николая Штенгелова и его сына Дениса (гражданина Австралии) экстремистским объединением. В рамках этого же иска Генпрокуратура добивается конфискации акций группы компаний «КДВ» в пользу государства.

В заявлении ГП говорится, что деятельность объединения представляет прямую угрозу жизни и здоровью россиян, основам безопасности общества и государства.

Ранее суд передал государству половину долей «Рижского хлеба».

