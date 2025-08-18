Суд передал государству половину долей «Рижского хлеба»

Родниковский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 50% долей компании «Рижский хлеб», которые принадлежат гражданину Латвии. Об этом сообщается на странице Ивановского областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято по иску Генпрокуратуры о пресечении экстремистской деятельности, которую осуществляли гражданин Латвии и гражданка Украины. По данным прокуратуры, ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярковыраженным антироссийским характером». В него же входят киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман») и латвийское ООО Lielezers.

По данным «Коммерсанта», речь Нормунде Бомисе и Татьяне Приходько, которые использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). По информации журналистов, в период с 2023 по 2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv более $36,8 тысяч на оружие и боеприпасы.

