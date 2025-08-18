На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд передал государству половину долей «Рижского хлеба»

Суд в Ивановской области обратил в доход государства 50% долей «Рижского хлеба»
true
true
true
close
Shutterstock

Родниковский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 50% долей компании «Рижский хлеб», которые принадлежат гражданину Латвии. Об этом сообщается на странице Ивановского областного суда в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято по иску Генпрокуратуры о пресечении экстремистской деятельности, которую осуществляли гражданин Латвии и гражданка Украины. По данным прокуратуры, ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярковыраженным антироссийским характером». В него же входят киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман») и латвийское ООО Lielezers.

По данным «Коммерсанта», речь Нормунде Бомисе и Татьяне Приходько, которые использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). По информации журналистов, в период с 2023 по 2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv более $36,8 тысяч на оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что государство планирует продать «Южуралзолото».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами