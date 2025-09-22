На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бык чуть не оставил матадора без гениталий во время корриды в Испании

В Испании бык чуть не оставил матадора без гениталий во время корриды
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Испании матадор чуть не остался без гениталий и попал в больницу, столкнувшись с быком во время корриды. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 21 сентября во время выступления 42-летнего тореадора Серафина Марина на крупнейшей в Испании арене для боя быков Лас-Вентас. При выполнении паса «вероника» бык по кличке Эстафадор пронзил правую ногу матадора в районе паха рогом на глубину 30 сантиметров. Животное подбросило его в воздух и бросило на землю перед восемью тысячами зрителей.

В результате нападения тореадор получил серьезное ранение бедра с обильным кровотечением и потерял сознание. Марина прооперировали и госпитализировали в больницу Fraternidad Muprespa-Habana, где он провел ночь с сильными болями. Это было первое выступление матадора в текущем сезоне, теперь ему потребуется год на восстановление.

Ранее бык весом более 650 кг забодал 22-летнего участника корриды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами