В Испании бык чуть не оставил матадора без гениталий во время корриды

В Испании матадор чуть не остался без гениталий и попал в больницу, столкнувшись с быком во время корриды. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 21 сентября во время выступления 42-летнего тореадора Серафина Марина на крупнейшей в Испании арене для боя быков Лас-Вентас. При выполнении паса «вероника» бык по кличке Эстафадор пронзил правую ногу матадора в районе паха рогом на глубину 30 сантиметров. Животное подбросило его в воздух и бросило на землю перед восемью тысячами зрителей.

В результате нападения тореадор получил серьезное ранение бедра с обильным кровотечением и потерял сознание. Марина прооперировали и госпитализировали в больницу Fraternidad Muprespa-Habana, где он провел ночь с сильными болями. Это было первое выступление матадора в текущем сезоне, теперь ему потребуется год на восстановление.

Ранее бык весом более 650 кг забодал 22-летнего участника корриды.