Бык весом более 650 кг забодал 22-летнего участника корриды

В Португалии гигантский бык забодал 22-летнего участника корриды, молодой человек не выжил. Об этом сообщает Touro e Ouro в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в Лиссабоне на арене Кампу-Пекену. Мануэл Мария Триндаде принимал участие в традиционном бое быков в роли бойца, который без оружия должен был удерживать животное за рога. Молодой человек пошел навстречу 695-килограммовому быку, и тот протащил его по арене и с размаху ударил о деревянное ограждение. Пострадавший получил тяжелые травмы.

Медики оказали ему первую помощь прямо на арене. Затем на скорой его доставили в одну из местных больниц, где ввели в искусственную кому. Врачи боролись за жизнь юноши, но спасти его не смогли.

Эксперты называли юношу перспективным бойцом. Он выступал за любительскую группу São Manços, которая в этом году отмечает 60-летний юбилей. Трагедия породила новую волну критики в обществе в адрес корриды.

Ранее аналогичный инцидент произошел на корриде в Колумбии.