В ЛНР в результате атаки беспилотника произошел пожар на АЗС

МЧС РФ: в Северодонецке потушили пожар на атакованной БПЛА автозаправке
ГУ МЧС России по ЛНР

Пожар произошел на территории автомобильной заправочной станции (АЗС) в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что огонь вспыхнул из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Произошло возгорание топлива в бензовозе. Пламя быстро распространялось по навесу над колонками», — говорится в заявлении.

К ликвидации пожара привлекли 15 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники. Огнеборцы смогли в кратчайшие сроки локализовать возгорание, а затем полностью его ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал. Тем не менее бензовоз и навес АЗС на площади 60 квадратных метров оказались уничтожены.

«Диспетчерскую удалось отстоять от огня», — добавили в МЧС.

21 сентября в Стаханове в ЛНР после атаки беспилотника на автозаправочную станцию произошла разгерметизация одной наземной цистерны сжиженного природного газа. Цистерна загорелась, но пожар удалось быстро локализовать. В борьбе с огнем участвовали 10 сотрудников экстренных служб и две единицы техники. В результате произошедшего административное здание АЗС оказалось уничтожено.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска намеренно бьют по автозаправкам.

Атаки БПЛА на Россию
