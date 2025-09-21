Появилось видео с автозаправки в ЛНР, вспыхнувшей после прямого попадания дрона

МЧС: пожар на АЗС в Стаханове потушен, пострадавших нет

После атаки БПЛА на автозаправочную станцию (АЗС) в городе Стаханов Луганской народной республики (ЛНР) произошла разгерметизация одной наземной цистерны сжиженного природного газа. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что цистерна загорелась, но пожар удалось быстро локализовать. В борьбе с огнем участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

«В результате произошедшего уничтожено административное здание заправочной станции», — заявили в министерстве и добавили, что при этом никто не пострадал.

Прямое попадание беспилотника в АЗС произошло около 17:00. До этого в городе Первомайск на западе ЛНР при налете беспилотника два местных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Из-за атаки БПЛА тоже загорелся наземный резервуар с пропаном на автозаправочной станции. 10 пожарным при помощи двух единиц техники удалось локализовать возгорание. Огонь уничтожил два легковых автомобиля и повредил административное здание.

