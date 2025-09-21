В ЛНР заявили, что ВСУ намеренно бьют по заправкам

Украинские военные намеренно наносят удары по автозаправочным станциям в ЛНР в период сложностей с топливом в регионе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока в своем Telegram-канале.

«Обращаем внимание на особую циничность данных ударов, т. к. в результате спровоцированных ударами наблюдается ажиотаж и скопление мирных жителей и гражданских авто на заправочных станциях», — говорится в сообщении.

Она отметила, что украинское командование осведомлено о ситуации в регионе, при этом украинские военные продолжают бить по гражданским целям.

Недавно сообщалось, что после атаки БПЛА на автозаправочную станцию (АЗС) в городе Стаханов ЛНР произошла разгерметизация одной наземной цистерны сжиженного природного газа. В МЧС отметили, что цистерна загорелась, но пожар удалось быстро локализовать.

Прямое попадание беспилотника в АЗС произошло около 17:00. До этого в городе Первомайск на западе ЛНР при налете беспилотника два местных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Из-за атаки БПЛА тоже загорелся наземный резервуар с пропаном на автозаправочной станции. 10 пожарным при помощи двух единиц техники удалось локализовать возгорание. Огонь уничтожил два легковых автомобиля и повредил административное здание.

Ранее Марочко заявил об усилении контратак ВСУ за неделю на западе ЛНР.