Из-за землетрясения в Алма-Ате эвакуировали торговые центры

При землетрясении в Алма-Ате некоторые крупные торговые центры эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на казахстанские СМИ.

21 сентября в 16:25 (14:25 мск) в девяти километрах от Алма-Аты было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. На мобильные телефоны местных жителей пришли предупреждения о толчках. В сообщениях им рекомендовали покинуть дома. Хотя толчки не ощущались, некоторые горожане вышли на улицу.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

