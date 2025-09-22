Отдыхающие спасли мужчину, который едва не утонул на российском курорте

На пляже в Адлере отдыхающие 20 минут реанимировали человека без признаков жизни

В Адлере очевидцы спасли мужчину, который ушел под воду, и реанимировали его. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел на пляже «Дельфин-2» в районе Курортного городка. Отдыхающие заметили, что в море находится мужчина, которому нужна помощь. Вместе со спасателями они вытащили пострадавшего на берег, но к тому моменту он наглотался воды и уже не подавал признаков жизни.

Тогда неравнодушные туристы приступили к сердечно-легочной реанимации. В ожидании приезда скорой помощи они около 15-20 минут делали мужчине непрямой массаж средства и искусственное дыхание.

Реанимационные мероприятия успешно завершились, и пострадавшего передали медикам. Дальнейшей информации о состоянии его здоровья не поступало.

