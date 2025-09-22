На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отдыхающие спасли мужчину, который едва не утонул на российском курорте

На пляже в Адлере отдыхающие 20 минут реанимировали человека без признаков жизни
true
true
true

В Адлере очевидцы спасли мужчину, который ушел под воду, и реанимировали его. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел на пляже «Дельфин-2» в районе Курортного городка. Отдыхающие заметили, что в море находится мужчина, которому нужна помощь. Вместе со спасателями они вытащили пострадавшего на берег, но к тому моменту он наглотался воды и уже не подавал признаков жизни.

Тогда неравнодушные туристы приступили к сердечно-легочной реанимации. В ожидании приезда скорой помощи они около 15-20 минут делали мужчине непрямой массаж средства и искусственное дыхание.

Реанимационные мероприятия успешно завершились, и пострадавшего передали медикам. Дальнейшей информации о состоянии его здоровья не поступало.

Ранее российский рыбак спас жизнь тонувшей в реке девушке благодаря забытой на пляже кепке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами