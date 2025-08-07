Российский рыбак спас жизнь тонувшей в реке девушке благодаря забытой на пляже кепке

В Башкирии рыбак вернулся к реке, чтобы забрать забытую на пляже кепку, и в этот момент заметил тонущую девушку. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на реке Белой в городе Стерлитамаке, когда местный рыбак вернулся на берег за забытой там кепкой. В этот момент он заметил девушку, которая тонула в водоеме. Она уже почти не могла держаться на плаву, когда мужчина бросился в воду, чтобы ей помочь.

Рыбаку удалось вытащить обессиленную девушку на берег. Как выяснилось, она не справилась с сильным течением и начала тонуть. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась.

До этого в Волгограде отдыхающие спасли ребенка, который запутался в водорослях и ушел на дно. Один из спасателей рассказал, что побывавший под водой мальчик уже не дышал, но его удалось реанимировать.

Ранее красноярец спас тонущего ребенка из Енисея ценой собственной жизни.