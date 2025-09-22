«Роснефть» заняла второе место на Московском марафоне

Команда «Роснефти» заработала серебряные медали в корпоративной эстафете Московского марафона, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что компания в 12-й раз принимает участие в забеге.

Всего в Московском марафоне приняли участие 177 сотрудников «Роснефти», преодолев дистанции в 10 км и 42,2 км.

В корпоративной эстафете команда «Роснефти» пробежала дистанцию в 42,2 км за 2 часа 20 минут и 41 секунду.

Всего в Московском марафоне, который проходил в столице 20 и 21 сентября, приняли участие более 50 тыс. человек из России и стран ближнего зарубежья.