МТС подвела итоги работы своей программы для студентов и выпускников вузов

Сразу 23 выпускника программы МТС Лидер для студентов и выпускников вузов получат приглашение на позиции product- и project-менеджеров в МТС, сообщает пресс-служба компании.

Всего отбор на программу проходили 6 тыс. человек. В ходе программы участники учились развивать корпоративные тарифы и виртуальные частные сети, а также управлять внутренними процессами. Также в рамках программы участники поработали в нескольких командах и презентовали свои проекты перед топ-менеджментом компании.

Как отметила генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова, для прорывных решений в сфере передовых технологий компании нужны специалисты, которые готовы широко мыслить и погружаться в разные контексты.

«Мы решили зайти на более раннюю фазу формирования команды лидеров: нам нужен критический анализ тех пользователей, для которых мы делаем продукты, непосредственность, дерзость в подходах, свежий взгляд на новые технологии и решения», — сказала она.

По словам участника программы, менеджера продукта Кирилла Каменского, участие дало ему возможность понять, как решения принимаются на самом верху.

«Проект, который я предложил, это партнерство с одним из крупнейших сервисов России. Честно, это стало новым уровнем. Тут и менеджмент, и переговоры, и работа с большим количеством людей, которые реально принимают решения. Опыт невероятный», — рассказал он.

Напомним, МТС Лидер — это очная годовая оплачиваемая лидерская программа в телеком-структуре МТС для студентов последнего курса и выпускников вузов с опытом работы от года.