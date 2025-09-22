На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МТС подвела итоги работы своей программы для студентов и выпускников вузов

Финалистов программы МТС Лидер пригласят на работу в МТС
true
true
true
close
Пресс-служба МТС

Сразу 23 выпускника программы МТС Лидер для студентов и выпускников вузов получат приглашение на позиции product- и project-менеджеров в МТС, сообщает пресс-служба компании.

Всего отбор на программу проходили 6 тыс. человек. В ходе программы участники учились развивать корпоративные тарифы и виртуальные частные сети, а также управлять внутренними процессами. Также в рамках программы участники поработали в нескольких командах и презентовали свои проекты перед топ-менеджментом компании.

Как отметила генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова, для прорывных решений в сфере передовых технологий компании нужны специалисты, которые готовы широко мыслить и погружаться в разные контексты.

«Мы решили зайти на более раннюю фазу формирования команды лидеров: нам нужен критический анализ тех пользователей, для которых мы делаем продукты, непосредственность, дерзость в подходах, свежий взгляд на новые технологии и решения», — сказала она.

По словам участника программы, менеджера продукта Кирилла Каменского, участие дало ему возможность понять, как решения принимаются на самом верху.

«Проект, который я предложил, это партнерство с одним из крупнейших сервисов России. Честно, это стало новым уровнем. Тут и менеджмент, и переговоры, и работа с большим количеством людей, которые реально принимают решения. Опыт невероятный», — рассказал он.

Напомним, МТС Лидер — это очная годовая оплачиваемая лидерская программа в телеком-структуре МТС для студентов последнего курса и выпускников вузов с опытом работы от года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами