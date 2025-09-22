На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярском крае пенсионер обстрелял из обреза соседей, с которыми спорил годами

Житель Красноярского края обстрелял автомобиль соседей из-за высоты забора
СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Житель Железногорска ответит в суде за покушение на жизнь соседей по даче из-за затяжного конфликта. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел 22 июня на подъезде к Железногорску. В тот день злоумышленник спрятался в лесу и, увидев приближающийся автомобиль своих соседей по дачному участку, открыл по нему огонь из самодельного обреза ружья. В результате дробь повредила корпус, а также боковое и лобовое стекла, но супруги-пенсионеры остались невредимы.

Обвиняемый покинул место происшествия, закопав оружие и патроны в лесу. Личность стрелка быстро установили. Оказалось, что на протяжении нескольких лет супружеская пара конфликтовала с мужчиной из-за высоты забора и посадки деревьев. Он затаил обиду и решил избавиться от оппонентов.

В отношении 66-летнего мужчины возбудили уголовное дело по трем статьям, включая умышленное повреждение имущества и незаконное хранение оружия. Пока фигурант содержится под стражей, но в ближайшее время ответит за содеянное в суде.

Ранее в Подмосковье мужчина с топором напал на пожилую соседку из-за долга.

