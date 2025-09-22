На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме одобрили бесплатное профобучение для 9-классников, не сдавших ГИА

Госдума: не сдавшие ГИА в девятом классе смогут обучиться специальности бесплатно
true
true
true
close
Depositphotos

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект, по которому не сдавшие Государственную итоговую аттестацию (ГИА) девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей специальности. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах к законопроекту отмечается, что в настоящее время в России начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, но есть система профессионального обучения, по которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего.

Сейчас такое обучение возможно в школах и колледжах. Главное — оно бесплатное. Этот механизм предлагается распространить и на тех, кто не прошел ГИА после 9-го класса.

Согласно законопроекту, школьники смогут совмещать профессиональное обучение с продолжением школьной программы. Перечень профессий, которые можно будет получить в рамках такой программы, будут определять власти регионов.

По окончании обучения ученик получит, кроме аттестата об образовании, еще и документ о квалификации, что даст ему шанс трудоустроиться сразу же после окончания учебного заведения.

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, был внесен в Госдуму 16 июля 2025 года.

Ранее в Рособрнадзоре вступились за учителей в регионах из-за сумм выплат учителям на ГИА.

