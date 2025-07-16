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В Госдуму внесли проект о профобучении для школьников, заваливших ГИА

В ГД внесли проект о бесплатном профобучении для не сдавших ГИА девятиклассников
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Светлана Шевченко/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. Законопроект размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, инициатива предлагает закрепить в Федеральном законе об образовании возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего.

В документе отмечается, что сейчас начальное профессиональное образование как отдельный уровень упразднено, однако в стране осталась система профессионального обучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. В школах и колледжах уже сейчас можно пройти такое обучение, и, что важно, оно бесплатное. Законопроект предлагает использовать этот механизм для учащихся, не сдавших ГИА после 9 класса.

Школьники смогут совмещать профессиональное обучение с продолжением школьной программы. Перечень профессий и организаций, где они будут проходить обучение, определят региональные власти.

По завершении программы ученики получат не только аттестат о среднем образовании, но и свидетельство о профессии. Это повысит их шансы на трудоустройство.

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердят, какие школьные предметы ученики должны сдать после прохождения профессионального обучения.

Региональные власти смогут оказывать таким школьникам государственную поддержку, например, финансировать обучение или создавать дополнительные условия.

Главная цель законопроекта — уменьшить число подростков, которые выпадают из системы образования, и дать им возможность получить профессию. Это позволит им остаться в родном регионе и быстрее начать работать. Проект направлен на решение проблемы нехватки кадров в рабочих специальностях, поддержку молодежи и улучшение демографии.

Ранее заслуженный педагог не поддержал идею сократить срок школьного обучения.

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