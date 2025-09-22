На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве начали строить новую линию метро

Дептранс: в Москве строят Бирюлевскую линию метро протяженностью в 22,2 км
Telegram-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Новая линия метрополитена будет иметь протяженность 22,2 километра и включать десять станций. В рамках проекта предусмотрены пересадочные узлы на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии (БКЛ), а также на Московское центральное кольцо (МЦК) и Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).

Ожидается, что новая линия обеспечит удобный доступ к метрополитену для жителей районов Бирюлево Западное и Восточное, а также улучшит транспортное сообщение в таких районах, как Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно. С запуском этой линии сократится время в пути до центра города для миллиона москвичей.

Строительство активно идет на станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар», в то время как проектирование еще семи станций находится на стадии завершения. Одновременно с этим возводится электродепо «Бирюлевское».

Ранее на Троицкой линии столичного метро появилась мобильная связь.

