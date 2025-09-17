На Троицкой линии столичного метро появилась мобильная связь от МТС

МТС запустила сеть мобильной связи и скоростного интернета на всех станциях первого этапа Троицкой линии столичного метро, сообщает пресс-служба компании.

Для обеспечения скорости мобильного интернета со скоростью до 300 Мбит/с МТС использовала многодиапазонные базовые станции в вестибюлях и на платформах, а в туннелях – высокочастотный щелевой кабель.

Как отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов, пассажиры столичного метро активно пользуются мобильной связью в поездках.

«Чтобы наши абоненты могли пользоваться скоростным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью сразу после открытия станций, мы строим телекоммуникационную инфраструктуру одновременно с подготовкой к запуску новых участков метро», — сказал он.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с начала открытия нового участка Троицкой линии интернет работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК.

«Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», — сказал он.

Напомним, первые станции Троицкой линии «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» запущены 7 сентября 2024 года, второй участок (станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская») – 28 декабря 2024 года.