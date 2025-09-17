На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Троицкой линии столичного метро появилась мобильная связь от МТС

МТС включила мобильную связь на новых станциях Троицкой линии московского метро
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

МТС запустила сеть мобильной связи и скоростного интернета на всех станциях первого этапа Троицкой линии столичного метро, сообщает пресс-служба компании.

Для обеспечения скорости мобильного интернета со скоростью до 300 Мбит/с МТС использовала многодиапазонные базовые станции в вестибюлях и на платформах, а в туннелях – высокочастотный щелевой кабель.

Как отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов, пассажиры столичного метро активно пользуются мобильной связью в поездках.

«Чтобы наши абоненты могли пользоваться скоростным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью сразу после открытия станций, мы строим телекоммуникационную инфраструктуру одновременно с подготовкой к запуску новых участков метро», — сказал он.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что с начала открытия нового участка Троицкой линии интернет работает на таком же высоком уровне, как и на других линиях метро и МЦК.

«Поэтому пассажиры могут с легкостью подключаться к привычным онлайн-сервисам», — сказал он.

Напомним, первые станции Троицкой линии «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская» запущены 7 сентября 2024 года, второй участок (станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская») – 28 декабря 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами