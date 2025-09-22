На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как проверить батареи перед отопительным сезоном

Специалист Бондарь: перед отопительным сезоном важно очистить батареи от пыли
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Перед началом отопительного сезона стоит протереть радиаторы от пыли, а также осмотреть их на предмет ржавчины или старых потеков. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, последние могут привести к протечкам, поэтому стоит вызвать специалиста для оценки состояния батареи. После запуска отопления важно оценить, равномерно ли распределяется тепло по радиатору. Если нет, эксперт посоветовал пожаловаться в управляющую компанию.

«Кроме этого, важно помнить, что существуют четкие нормы температуры в жилых помещениях, которые обязана соблюдать управляющая компания. Они прописаны в постановлении Правительства РФ № 354. В обычных комнатах температура не должна опускаться ниже +18, а в угловых — ниже +20 градусов. Если дома холоднее — это повод для официального обращения в УК», — заключил Бондарь.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого заявил о необходимости пересмотра правил запуска отопления. Он подчеркнул, что властям нужно оперативнее реагировать на температурные колебания и согласовывать ремонтные работы с метеопрогнозами.

Ранее россиянам рассказали, как «умный» дом помогает снизить счета на ЖКУ до 30%.

