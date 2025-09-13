Россиянам рассказали, как умный дом помогает снизить счета на ЖКУ более чем до 30%

Россияне могут снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги более чем на 30%, если будут использовать технологии умного дома, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков. По его словам, умный дом – это не роскошь, а рабочий инструмент, который помогает экономить деньги каждый месяц, и первые результаты жители видят уже в квитанциях.

Эксперт отметил, что экономический эффект во многом зависит от конкретного дома.

«Базовые меры могут окупиться за полсезона, а более сложные — лишь через несколько лет. Однако в любом случае заметен результат сразу: например, замена ламп накаливания на светодиодные светильники с датчиками движения снижают затраты на освещение на 30–70%, а при уже установленных светодиодах дополнительные устройства дают 5–10%», — объяснил он.

Умные технологии в доме позволяют не только экономить, но и существенно снижать риски. Один из главных примеров — борьба с затоплениями. Сенсорные краны позволяют сократить расход воды на треть, а системы контроля протечек автоматически перекрывают подачу при аварии, предотвращая убытки. Умные счетчики, в свою очередь, исключают ошибки начислений и дают людям прозрачное понимание, за что именно они платят, исключая возможные споры между жителями и управляющей компанией. При этом, как отмечает эксперт, значительная часть перерасхода нередко возникает не в квартирах, а в подвалах, шахтах или на плохо настроенных узлах, поэтому цифровой контроль помогает выявлять и устранять такие скрытые потери.

Также эксперт рассказал, как можно сэкономить на самой большой статье расходов — отоплении.

«Грамотно настроенный теплопункт, погодозависимая автоматика и программируемые термостаты помогают убрать перегрев и перерасход. Обычно это дает 10–30% экономии, а на особо запущенных объектах — до 40%. Особенно важно это в регионах с экстремальным климатом, где корректная работа систем позволяет удерживать баланс и избегать перегрева помещений или переохлаждения», — сказал он.

Еще один уровень экономии обеспечивает мониторинг инженерных систем в реальном времени. Телеметрия по теплу, электричеству и воде позволяет сразу видеть аномалии и устранять их до появления лишних счетов. Это не только снижает расходы, но и уменьшает углеродный след дома.

По словам Чиркова, значительную роль играет и фактор управления.

«Опытные инженеры способны существенно снизить платежи, но их мало, поэтому без цифровых инструментов их знания невозможно масштабировать. Современная телеметрия позволяет управлять десятками домов сразу и поддерживать эффективность на постоянной основе. Однако без активного участия управляющих компаний даже самое современное оборудование остается невостребованным», — заявил эксперт.

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.