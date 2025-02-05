Врач оценила эффект от лечения бессонницы и простуды алкоголем

Многие россияне до сих пор следуют давней традиции и лечат водкой и другим алкоголем различные заболевания – бессонницу, простуду и даже язву желудка. Однако на самом деле крепкие спиртные напитки не является частью терапии, а применение таких методов имело смысл до появления хороших современных лекарств, рассказала терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен Общественной Службе Новостей.

В народной медицине раньше водку использовали как антисептик, анестетик и способ согреться. Она могла притупить на время боль, создавая иллюзию лечения, объяснила врач.

«Сегодня такие методы вызывают споры: ВОЗ предупреждает, что безопасной дозы алкоголя не существует», — подчеркнула она.

Что касается лечения ОРВИ, то есть мнение, что якобы крепкий алкоголь убивает вирусы. Однако он может лишь на время вызвать ощущение тепла. И то потом человек быстрее замерзнет, так как это происходит за счет расширения сосудов, из-за чего организм теряет тепло быстрее. Также спиртное угнетает иммунную систему, мешает выработке антител. Злоупотребление алкоголем, наоборот, увеличивает риск ОРВИ. Поэтому рюмка водки с перцем во время болезни может ее продлить и сделать тяжелее, подчеркнула Тен.

С бессонницей алкоголь тоже не помогает бороться, так как спирт нарушает структуру сна, из-за чего утром человек чувствует себя разбитым. Впоследствии это может привести к хронической бессоннице.

Есть мнение, что алкоголь помогает и при язве желудка – якобы, он «дезинфицирует» и снижает боль. Но на самом деле он раздражает слизистую и замедляет заживление язв, что подтверждено исследованиями. В итоге даже небольшая доза спиртного при такой болезни создает риск кровотечений и рецидивов.

Единственный вариант, когда применение алкоголя в медицинских целях оправдано – это если его используют как антисептик за неимением других средств, заключила терапевт.

Врач ранее назвал маркетингом сообщения о создании «беспохмельной» водки.