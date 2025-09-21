Синоптик рассказал, когда в Подмосковье может выпасть первый снег

Тишковец: первый снег может выпасть в Московской области уже 27 сентября

Первый снег может выпасть в Московской области уже в субботу, 27 сентября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе <...>, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России <...> к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега», — говорится в сообщении.

Сообщается, что осадки в виде снега могут выпасть в ряде областей, включая Тверскую, Нижегородскую, Ивановскую и Владимирскую.

До этого Тишковец заявлял, что предстоящая неделя в Москве начнется с рекордно теплой погоды, температура воздуха составит +24...+27℃. По данным синоптика, в ночь на 22 сентября будет по-летнему тепло — не ниже +12…+15℃. Днем, в последний раз в этом году, воздух разогреется до +24…+27℃, что аномально и на 10℃ выше климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее в Якутске выпал первый снег.