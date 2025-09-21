На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, когда в Подмосковье может выпасть первый снег

Тишковец: первый снег может выпасть в Московской области уже 27 сентября
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Первый снег может выпасть в Московской области уже в субботу, 27 сентября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе <...>, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России <...> к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега», — говорится в сообщении.

Сообщается, что осадки в виде снега могут выпасть в ряде областей, включая Тверскую, Нижегородскую, Ивановскую и Владимирскую.

До этого Тишковец заявлял, что предстоящая неделя в Москве начнется с рекордно теплой погоды, температура воздуха составит +24...+27℃. По данным синоптика, в ночь на 22 сентября будет по-летнему тепло — не ниже +12…+15℃. Днем, в последний раз в этом году, воздух разогреется до +24…+27℃, что аномально и на 10℃ выше климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее в Якутске выпал первый снег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами