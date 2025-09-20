В Якутске выпал первый снег. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«По данным SHOT, за день в городе произошло уже около 10 ДТП, под Якутском несколько минут назад столкнулись три машины», — говорится в посте.

По информации канала, на выездах образовались пробки, а в шиномонтажных мастерских — очереди. Люди обмениваются фото снеговиков.

До этого сообщалось, что в регионы Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири пришли ночные заморозки.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова объяснила, что такие заморозки считаются опасным явлением погоды. Они касаются регионов России, где у растений еще продолжается вегетационный период. Там могли не успеть убрать весь урожай.

Еще раньше, в конце августа заморозки фиксировали на Русской равнине. Столбик термометра опустился ниже 0°C на восьми метеостанциях. Так, на западе Вологодской области метеостанция Бабаево зарегистрировала -2,5°C, а на юге Архангельской — -0,7°C

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в России установится снежный покров.