Юный Человек-паук спас двух мужчин, застрявших на водопаде, и стал звездой соцсетей

В США подросток в костюме Человека-паука спас двух человек и прославился
true
true
true

В США подросток в костюме Человека-паука спас двух человек, застрявших на водопаде, передает MSN.

В городе Гринвилл, штат Южная Каролина, появился местный Человек-паук. Ему 18 лет, он регулярно устраивает патрули, нарядившись в костюм знаменитого супер-героя, а недавно действительно оказался в нужном месте в нужное время и помог нуждающимся.

В день инцидента молодой человек как обычно слушал сканер экстренных служб и узнал, что двум людям поблизости нужна помощь.

«Я увидел, как один из них чуть не поскользнулся и не упал, и подумал: «Ну, пора идти». Я нашел место и перепрыгнул через камни, чтобы добраться туда. К счастью, там было углубление, куда я мог поставить ноги и опереться. А потом они схватили меня за руку, и я вытянул их наверх», — рассказал спаситель.

В обычные дни местный супер-герой чистит родной город от мусора и не отказывается сделать фото с фанатами, которых встречает на улице.

«Моя цель — помогать жителям Гринвилла, защищать их и искренне делиться добротой», — заключил Человек-паук.

Он уже оказывался на месте во время ограбления магазина и разнимал драки в центре города, что сделало его звездой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и TikTok. Однако после последнего инцидента молодой человек решил выходить на дежурство преимущественно в ночное время.

Ранее шестилетний мальчик спас свою семью из ночного пожара в российском регионе.

