Шестилетний мальчик спас свою семью из ночного пожара в российском регионе

В Красноярском крае семья спаслась из пожара в частном доме благодаря шестилетнему мальчику. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел в четыре часа утра в деревянном доме, расположенном в деревне Тагара. Шестилетний мальчик проснулся от едкого запаха дыма и сразу побежал будить отца и брата. Семья выбежала на улицу в пижамах, не успев взять вещи.

Однако отец семейства успел спасти документы из горящего дома. Огонь удалось быстро потушить благодаря прибывшим пожарным, которых вызвали соседи. В результате пожара семья осталась без крова. Отмечается, что как раз в этот же день из роддома должна была выписаться мама с новорожденной дочерью.

Ранее многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя.